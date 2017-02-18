西部空氣品質差 12測站達紅害

我要評比

今天西部地區空氣品質差，湖口、頭份、沙鹿、線西、雲嘉南及金門達紅色警示，對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網，截至早上8時50分的觀測資料，今天全台12個測站都達到紅害的等級，包括金門、湖口、頭份、沙鹿、線西、崙背、麥寮、台西、新港、嘉義、新營、台南測站。

另外，馬祖、北部的萬里、林口、新竹、苗栗、中部及高屏多處地區則呈橘色提醒，敏感族群應特別注意。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動；有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率。1060218

(中央社)