龜山住宅火警 63歲婦無生命跡象

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桃園市龜山區一棟民宅17日晚間發生火警，一名63歲女子疑似受困濃煙中，送醫前沒有呼吸生命跡象。（消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年2月18日

桃園市龜山區一棟民宅17日晚間發生火警，一名63歲女子疑似受困濃煙中，送醫前沒有呼吸生命跡象。（消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年2月18日

桃園市龜山區一棟民宅17日晚間發生火警，一名63歲女子疑似受困濃煙中，送醫前沒有呼吸生命跡象。（消防局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年2月18日

桃園市龜山區一棟民宅昨夜發生火警，一名63歲女子疑似受困濃煙中，送醫前沒有呼吸生命跡象。

桃園市政府消防局今天表示，龜山區復興二路一處民宅發生火警，消防局第一大隊坪頂分隊獲報後，立刻出動33名消防人員、14輛消防、救護車前往救援。

消防局表示，起火建築為地上6層建築，起火層位於1樓，雖然住宅內並沒有危險物品，但火勢延燒迅速，住宅隨即陷入火海。

消防人員在濃煙下破門後入室搜索；發現63歲彭姓女性疑似被濃煙嗆昏，經緊急送往林口長庚醫院急救，但已無呼吸生命跡象；確切起火原因，仍待消防局進一步鑑識。1060218

(中央社)