開春豐收 馬公漁市場交投熱絡

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馬公第三漁港拍賣市場，今早出現開春豐收景象，漁船返港後，擺滿漁貨標售，這是春節過後以來罕見的景象，吸引大批魚販和民眾搶鮮。

農曆春節和元宵節過後，前兩天難得出現立春以來的好天氣，大批漁船紛紛出海，近百艘大小漁船，今早趕著變天前，提前返航卸貨，大小漁船都有不少斬獲，為今年開春帶來豐收景象，漁民樂開懷。

馬公第三漁港拍賣市場今早近百公尺的拍賣場，擺滿了各樣新鮮漁貨，魚販們也紛紛下單投標，交易非常熱絡。

馬公漁市場今早除了土托魚外，還包括有鮸魚、紅甘、石斑、嘉魶、海鱺、鸚鵡科等各類的大小漁貨，其中以「鮸魚」數量最多，每公斤售價300元左右。1060218

(中央社)