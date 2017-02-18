23日冷氣團南下 24日北部低溫探11度

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前幾天台灣都是溫暖天氣，今天北部高溫下降，但仍可達攝氏20度以上，中央氣象局預測，23日將有冷氣團南下，24日北部低溫下探11度。

根據氣象局一週天氣預報，22日前，北部、東北部暖涼交替，其他地區都是溫暖天氣。

23日將有鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部轉溼冷，低溫下探12度，24日受冷氣團影響，各地氣溫都下降，北部低溫探11度、中部及東北部最低溫13度，其他地區低溫約16度。1060218

(中央社)