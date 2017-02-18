花蓮洄瀾灣5萬株向日葵 免費摘回家

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花蓮洄瀾灣園區種植4公頃的向日葵花海，迎著陽光綻放，美不勝收。台開集團宣布，園區5萬株向日葵今天免費讓民眾摘回家。

摘花時間從今天上午9時到下午5時，請民眾自備剪枝工具，現場有小農協助，並提供尼龍繩綁花束，可將向日葵帶回家當擺飾。

台開集團在農曆春節前種植4公頃的向日葵花海，春假6天共湧進約4萬人賞花，很多遊客搶著與向日葵拍照，期待新的一年元氣滿滿，快樂健康。

台開花蓮洄瀾灣園區面積共約45公頃，台開規劃為生態產業、生活產業及生產產業等3大區塊。其中生態區除種植向日葵等多種植物外，還闢農場、馬場、滯洪池等，並飼養馬、孔雀、天鵝、梅花鹿等，是野鳥迷、攝影玩家常來取材的景點。

園區鄰太平洋，也是觀賞日出的最佳景點，常吸引民眾賞景拍照、露營。1060218

(中央社)