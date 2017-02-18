以毒攻毒的概念 狂犬病毒成治腦癌新招？
狂犬病毒總是讓人聞風喪膽，每年甚至讓全球數萬人因此丟了性命，不過科學家日前卻發現狂犬病毒居然可以用來治療腦癌，也讓致人於死的病毒，有朝一日可望能成為救命仙丹。
在治療腦癌時，「血腦屏障」一直以來都是一大障礙，血腦屏障有選擇性的阻擋了血液中，大部分的病原體，但也因此妨礙了治療藥物的通過。
而狂犬病毒擁有利用神經細胞從被感染的肌肉，進入到大腦中的特性，能有效的繞過了血腦屏障，此一特性，也讓科學家獲得到了靈感，嘗試以類似方法治療腦癌。
韓國成均館大學的納米微粒專家，參照狂犬病毒的大小、形狀、表面電極等，製作出了微小能進入人體的「納米金」，並在其外包覆一層狂犬病毒表面蛋白，使其擁有穿透的特性直達大腦，再利用「納米金」吸收雷射，透過從體外加熱「納米金」，而達到殺死癌細胞的目的。
不過目前這項實驗還僅止於在老鼠身上進行，還需更多科學研究、驗證來確保此療法不會誤傷了人體健康細胞，免得到時變成「請鬼拿藥單」。
(中時電子報)
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