藍營一個人說了算？ 郝龍斌推集體領導
國民黨黨主席520將舉行改選，雖然還有3個月時間，但選情白熱化。參選人之一的郝龍斌，認為黨的團結很重要，國民黨一個人說了算的時代已過去，現在要集體領導，並呼籲黨員不要支持背後放冷箭、潑糞方式選舉的人。另一參選人韓國瑜則認為其他候選人都在選總統，談得是2020，只有他一個人真的在選黨主席。
最近一份民調顯示前總統馬英九的聲望，竟高於現任總統蔡英文。郝龍斌直言「蔡英文政府失去人心」這份民調等於「還給馬英九清白」。也認為國民黨倒了，臺灣變得更差；民進黨不倒，臺灣不會好，國民黨要好，臺灣才會更好。
根據《中評社》報導，郝龍斌強調兩蔣當年有聲望，過去說了就算，但現在國民黨「一個人說了算」的時代過去了，現在要「集體領導」，要讓下面的聲音上來，黨的團結非常重要。且國民黨除要做兩岸潤滑劑，也要主導兩岸關係。承認九二共識，讓臺灣2300萬人活得好一點，難道有這麼困難嗎？蔡英文不該只顧堅持「臺獨」理念。
郝龍斌認為國民黨最糟的文化之一是外鬥外行、內鬥內行，打自己人很狠，碰到民進黨沒辦法。呼籲黨員不要支持背後放冷箭、潑糞方式選舉的人。大家要比方向、路線，比誰能領導國民黨戰勝民進黨。
面對黨內選舉競爭激烈，另一參選人韓國瑜不諱言，才二月就選成這樣，選到四、五月還得了，強調其他候選人都在選總統，談得是2020，只有他一個人真的在選黨主席，思考如何重新定位黨的走向，帶領突圍、走出不一樣的政黨形象。
(中時電子報)
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