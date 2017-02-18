蔡政府隱瞞？國策基金會：陸客消費勝歐、日
「國家政策基金會」於昨天(17日)召開記者會，表示民進黨政府對觀光統計數據有所隱瞞，他們不敢說的是，其實陸客平均消費勝過歐、日、東南亞等其他地區，至今仍不敢正視陸客流失的嚴重性。
據港媒中評社訊，國家政策基金會執行長、前行政院的發言人孫立群昨天主持公開記者會，對「台灣應加速洽簽RCEP與台美日FTA」之議題表示意見。他認為，台灣應跳脫「鎖國」狀態，盡速與重要貿易夥伴簽訂自由貿易協議（FTA）、爭取加入區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。
孫立群說：「蔡英文政府現在推新南向政策，但是最基本的投資保障協議簽了幾個？如果沒有與東南亞國家簽署協議要如何保障台商的投資？」
孫立群強調表示：「面對陸客減少的情況，民進黨的解釋相當片面，他們只願意說，雖然陸客變少，但日本、東南亞遊客增加。然而，他們不敢說的是，陸客平均消費才是最高，歐、日無法取代，更不必說東南亞的支出更少」。
孫立群強調：「現在世界趨勢是區域經濟整合，台灣面臨的困境，一是無法與東協搭上關係；二是美國退出的TPP；三是蔡政府不要RCEP。」
孫立群認為，當局應該該給國人一個明確交代，應盡速洽簽FTA、爭取加入RCEP。但由於RCEP為中國大陸主導，搞好兩岸關係是當局應仔細思考的問題。
(中時電子報)
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