探視長者有感 柯P：讓醫療資源走入社區
台北市長柯文哲今天化身一日社區醫師，探望受北市聯醫團隊照顧的多名案家，他上午受訪時表示，他當市長後，台北市立聯合醫院的戰略方向有改變，目標是建立居家醫療系統。
柯文哲表示，台北市目前65歲以上人口有41萬，老年失能人口為5.2萬，台灣醫療資源豐富，醫院或診所也多，但卻不見得每個人都可以使用到，例如他剛訪視一位102歲長者，以居住的地方來看，如果爬得下來，回去都很困難！他認為要慢慢思考如何讓台灣足夠得醫療資源真正走入社區，因為很多人沒辦法到醫院看病。
柯文哲說，居家醫療、居家護理、居家復健甚至是居家安寧，整套必須要有建構，他當市長後聯醫的戰略方向有改變，要成為社區的醫院，守護社區健康，而不是變成另一家醫學中心，因此，包括如何讓醫療更友善、失能長者可獲得醫療資源，甚至老舊公寓改建也是項目之一，如何建立居家醫療系統是個目標。
(中時)
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