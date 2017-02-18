小資族也能輕鬆入住 溫泉飯店旅展下殺33折
位於台中市烏日區的清新溫泉飯店，此次參與台中春季國際旅展，特別推出下殺33折的住房優惠，讓小資族也能輕鬆入住。
此時還正是泡湯旺季，不少民眾逛旅展，溫泉飯店是首選。清新飯店打破以往每年僅參加一次旅展的慣例，此次參與台中春季國際旅展，還推出入住雙人房平日一晚只要2999元、下殺33折的優惠。
另外，想要完全放鬆、在飯店內暢玩，則可選擇悠閒假期，原價10584元、下殺66折的一泊二食專案，不限平日、假日住宿，還可享用2客早餐和新采自助百匯午餐或晚餐兩客。
清新飯店指出，此次「悠閒假期」價格是沿用去年，但受到食材價格上漲等影響，相對而言，價格比去年更划算。
(中時)
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