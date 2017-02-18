德防長火力全開 警告川普珍惜盟友

歐洲的領導人今天口徑一致地對美國發出警告，提醒華府不要傷害歐盟的凝聚力、放棄共同價值，以及背著盟邦尋求與俄羅斯和解。德國國防部長更火力全開，籲川普珍惜歐洲盟友。

法新社報導，在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上，德國國防部長范德賴恩（Ursula von der Leyen）對美國總統川普發表措辭嚴厲的談話，並敦促美國不要拿跨大西洋的美歐關係當讓渡品。

范德賴恩說：「我們的美國朋友很清楚，你對歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的語調，會對歐洲大陸的凝聚力帶來直接衝擊；一個穩定的歐洲聯盟以及強大且團結的北約，更是美國利益的一環」。

范德賴恩火力全開，敦促美國珍視跨大西洋的關係，直言歐洲盟邦不應被美國擺在跟俄羅斯相同的立足點。她說：「不會有那種同時跟盟友及公然質疑我們價值觀、邊界及國際法的人保有等距關係的政策」，還提醒美國，「進行雙邊協商時」，同盟各國必不能「踩在夥伴頭上」。

范德賴恩也把矛頭對向川普禁止穆斯林為主國家移民的禁令，她說：「我們應小心，避免讓這場（反恐）之戰，變成對抗伊斯蘭和穆斯林的前線；否則我們將冒著自掘墳墓的風險，淪為讓暴力與恐怖進一步擴大。尋求與志同道合的穆斯林與阿拉伯國家成為夥伴，才是正途。」

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）也強調，跨大西洋關係是美歐強大的基礎，不應魯莽質疑它，「我們都理解，歐洲不穩的潛在後果，會讓大西洋兩岸都感受得到。」

川普讚揚英國脫歐、批評北約、對俄國放軟均讓盟邦感到不安，讓美國得由副總統彭斯（Mike Pence）出馬，18日親赴歐洲出席慕尼黑安全會議，向盟邦重申保證。

已先與會的美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）告訴與會者與國防專家說：「我對強化彼此的夥伴關係有信心，以對抗那些選擇攻擊無辜者或我們自由民主的人。」（譯者：中央社陳亦偉）1060218

(中央社)