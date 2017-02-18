墾丁後壁湖畔度假 永豐棧旅展買一送二

永豐棧壁湖畔渡假園區在此次旅展中首度開賣，業者打出買一送二的優惠，買住宿券送兩客風尚西餐廳下午茶券。（馮惠宜攝）

永豐棧酒店全新的墾丁後壁湖畔渡假園區首度在「2017年台中春季旅展」中開賣，現場推出買一送二的超優惠回饋方案，計劃春夏前往墾丁度假的朋友千萬不要錯過！

永豐棧後壁湖畔雅佇立後壁湖漁港旁，擁抱湛藍全海景，幽靜落羽松林，延伸遠眺大尖山景，絕美景色，堪稱墾丁新秘境。

現正在中時國際會展中心舉辦的台中春季國際旅遊大展，永豐棧除推出多樣多元的餐券，針對該館也推出「後壁湖畔一泊二食體驗專案」，雙人海畔豪華套房、四人頂級閣樓套房，旅展獨家五折起，皆含早餐、晚餐、私房生態路線導覽、墾丁大街免費接駁與鹿境園區門票等，買就送永豐棧酒店風尚西餐廳下午茶券(依房型人數贈送)與永豐棧後壁湖畔品牌小禮！

另永豐棧酒店於旅展中超值餐旅券熱賣，包括以以世界鍋物為主題的穎餐廳強打雙人海陸999元火鍋餐券，風尚西餐廳推出人氣下午茶套券，每組十張送一張，只要4999，另，阿利海鮮餐廳從點用排行榜中精選出龍蝦及螃蟹海鮮鍋等人氣菜色，推出令人驚呼連連的超值組合餐，現場下殺2999元也相當超值。

(中時)