美女警追毒蟲影片引注目 網友讚像Hebe

22歲鍾馨娟當警察才1年多，這是第一次參與驚險的警匪追逐。（林宏聰攝）

網友注意到《愛與鐵血》影片中，女警鍾馨娟的亮麗外型。（翻攝自高市警局臉書）

高市苓雅分局成功路派出所上月中旬盤查毒蟲，追捕畫面被警局剪輯成《愛與鐵血》之「女警之怒，聞風喪膽」。(取自苓雅分局FB)

高市苓雅分局成功路派出所上月中旬盤查毒蟲，追捕畫面被警局剪輯成《愛與鐵血》之「女警之怒，聞風喪膽」，17日晚間PO上高市警局臉書，其中女警鍾馨娟亮眼外型尤其受到矚目，更有人說她像藝人Hebe田馥甄、「奶茶」劉若英的綜合體，昨晚影片發布至今，已有超過25萬人次觀看。

成功路派出所上月16日深夜，在中山路、四維路口，發現1名年男子形跡可疑，上前盤查更覺他神情有異，女警鍾馨娟透過無線電呼叫支援，不料這名28歲許姓男子拔腿就跑，警方合力追捕，成功將許男制伏，在他背包裡找到43.89公克安非他命及吸食器，依毒品罪嫌移送法辦。

高市警局公關室將追捕影片剪輯成《愛與鐵血》第26集，取名「女警之怒，聞風喪膽」，影片中，鍾馨娟起初態度和善對質疑警方盤查的許嫌說：「我們有經過你的同意餒」，等嫌犯逃跑，追捕過程鍾馨娟瞬間爆氣，狂喊「跑什麼」、「銬起來」，前後形象大轉變，令網友印象深刻。

鍾馨娟在影片最後露臉，網友紛紛留言：「女警正耶」、「想認識女警」、「女警一開始很溫柔，怒了之後開無雙」、「女警真厲害，兇起來比男警察還兇好幾倍」，更有人直言「馬尾女警長得像Hebe、劉若英合體」。

鍾馨娟今年22歲，當警察僅1年多，她說，當天是頭一次參與警匪追逐，當時只想把歹徒抓住，沒想太多，事後喘個不停、回家後全身酸痛，沒想到隔一個月因為影片上傳網路，引起網友注意，許多人誇讚她外型亮麗，鍾馨娟笑說：「我哪有Hebe、劉若英那麼美，網友過獎了！」

《愛與鐵血》是高市警察局製作的宣導影片，將警方追捕嫌犯畫面剪輯後，上傳網路，每次公布均有大批網友觀看、轉傳，普遍反應不錯，認為有助於宣傳警察正面形象，但也有人持反對意見，質疑「一直把這種盤查影片大作文章對警察是好事嗎？」

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(中時)