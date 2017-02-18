家禽禁宰禁運 柯文哲：冷凍庫存量還夠
為防堵禽流感疫情，政府祭出自17日起全國家禽禁宰禁運7天政策，外界憂心肉品存量不夠因應，對此，台北市長柯文哲今天上午受訪表示，早上產業發展局有報告，目前北市冷凍庫存量還夠，但還是要協調豬牛肉替代使用，他強調，市府會注意市場價格，市場處有在盯就不容易發生問題，他也提醒民眾不要餵食公園鳥類，少接觸戶外野禽。
被問及怎麼看這次中央處理的速度？柯文哲未正面回應，僅說禽流感還是會出現，他強調，新興疾病一定會出現，特別是現在這種航空旅遊，從非洲到台灣不到24小時，政府唯一能做的是一旦出現後迅速限制住，只能做到這樣，不要幻想不會有新流感出現。
(中時)
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