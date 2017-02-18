台中春季國際旅展 台北華國飯店下殺21折

台北華國大飯店位於繁華的林森北路商圈，此次南下參加台中春季國際旅展，推出最低下殺2.1折、一泊二食雙人房只要3999元優惠，另有4人豪爽一泊二食5900元專案、下殺2.5折，適合朋友相邀或全家人一起出遊。

華國大飯店以歐陸古典風格做為飯店整體設計，位於位於林森北路商圈，鄰近台北市各主要道路，無論是商務洽公或是旅遊皆相當便利，還可以順遊行天宮、士林夜市、台北市立美術館、故宮博物院與陽明山國家公園等地。

此次台中旅展，華國大飯店推出2人、4人的一泊二食住宿優惠方案，且入住均升等為豪華房，餐點部分還可選擇美式客房早餐或豐盛的自助式早餐，另搭配帝國雙人會館雙人港點吃到飽或廣式片皮鴨1鴨3吃等。旅展期間預訂，還家贈華國「潮境風呂」舒活大眾湯券等。

(中時)