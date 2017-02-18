食品龍頭卡夫亨氏 出價4.4兆購聯合利華遭拒

著名的食品大廠卡夫亨氏，欲以合計4.4兆台幣收購聯合利華遭拒。（圖/美聯社）

以餅乾和蕃茄醬聞名全球的美國食品大廠卡夫亨氏（Kraft Heinz Co），日前向聯合利華（Unilever Plc）開出約1,430億美元（約4.4兆台幣）的高價，有意採取兩強聯手經營方式，讓旗下眾多品牌與產品能產生更高額的利潤，但擁有立頓（Lipton tea）和多芬（Dove soap）等品牌的聯合利華認為，卡夫亨氏過於低估其品牌價值，遂拒絕了本次的出價。

據路透社（Reuters）報導，以多款餅乾零食與蕃茄醬聞名全世界的卡夫亨氏，日前開出約1,430億美元（約4.4兆台幣）的高價，向另一間知名企業聯合利華遞出收購意願。這間由股神巴菲特（Warren Buffett）經營的食品大廠，欲聯手旗下擁有立頓、多芬、康寶等品牌的英國大廠聯合利華，據媒體估計，兩強一旦成功合併，將能讓新集團在亞洲、歐洲和美洲的力量更為強大。但聯合利華公司並不領情，透過公開聲明表示，卡夫亨氏公司過於低估其品牌總價值，拒絕了這回的報價。

股神巴菲特是卡夫亨氏公司目前最大股東。（圖/美聯社）

美商卡夫亨氏食品，於2015年由老牌的卡夫食品與以調味料聞名的亨氏（H. J. Heinz Company）合併而成，目前公司經營權掌握在擁有26.8%的最大股東巴菲特手中。旗下品牌包含知名的奧利奧（Oreo）餅乾、麥斯威爾（Maxwell House）咖啡等，卡夫亨氏於1960年代進入香港，隨後亦在1980年代分別進入中國與台灣的市場。而本次被收購的聯合利華，則是全球第三大消費品跨國企業，跨足護理用品與食品飲料兩大領域，產品行銷全球190餘國。

雖然婉拒報價，但聯合利華卻因為收購案的消息受惠，昨日的股價大漲近15%的幅度，令分析師們感到相當驚訝。然而，面對聯合利華的婉拒和質疑，卡夫亨氏公司回應，他們將進行研擬，並於日後再次提出新的報價方案。

(中時電子報)