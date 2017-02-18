他薪資仲裁勝 斬金鶯22年不敗神話

我要評比

薪資仲裁打敗金鶯，投手布拉克在史上留名。(美聯社資料照)

令人意外！金鶯隊竟然在薪資仲裁，22年沒落敗過。不過今天這個紀錄，被30歲的後援投手布拉克(Brad Brach)打破了，斬斷金鶯歷年來9連勝紀錄。

ESPN.com報導，布拉克贏得薪資仲裁，今年薪資確定為305萬美元，金鶯原只想付252.5萬美元。布拉克去年出賽71場，全為後援，79局狂飆92次三振，10勝4敗24中繼2救援，自責分率2.05。布拉克去年薪水為130萬美元。

(中時電子報)