空氣品質不佳 102家工廠降載
環保署今天表示，由於受到擴散不佳跟境外污染物的影響，今天空品仍然不佳，全台共有102家工廠配合降載。
根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，今天空品不佳，西半部多個測站的空氣品質指標（AQI）在上午9時30分達到橘色範圍以上，湖口等20個測站更達到紅害等級。
環保署表示，17日鋒面接近，引發較強海風，由於地面溫度這幾天持續上升，白天海風加強，台北偏西風，中南部西北風，整體擴散條件良好，加上污染減量，空氣品質明顯改善。
但今天凌晨鋒面通過，可能帶來大陸污染物，PM2.5估計40至50微克/立方公尺，約持續6小時，因此中央和地方將持續執行預警管制，減少空氣污染物排放。
環保署說，在兼顧供電安全下，台中電廠及興達電廠於2月18日、2月19日每日凌晨1至6時及中午12至下午5時啟動降載，台中電廠除6號機原本即安排歲修，減少550MW的發電量外，1至5號機及7至10號機各降10MW，含大修機組，總共降載640MW；興達電廠含大修機組也降載580MW。
根據統計，目前配合秋冬降載作為的工廠有102家，其中使用低污染性燃料4家、配合降載56家、增設防制設備或提高防制設備效率6家、歲修5家、於空品不良時停爐9家及加強洗掃街22家。 1060218
(中央社)
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