台泰航線商機大 酷鳥航空台北曼谷增班

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台灣對泰國免簽及泰國對台灣免簽證費措施，讓台灣往返泰國航線商機大增，泰國廉價空酷鳥航空今天宣布，3月26日起，台北-曼谷從每週4班，增為每週7班，天天都有便宜航班可搭。

酷鳥航空慶祝台北-曼谷增班，也預告21日起，推出增班促銷，時間為21日上午10時至23日晚上11時59分，經濟艙單程含稅新台幣2088元起、商務艙單程含稅3588元起，旅遊日期即日起至6月30日。

酷鳥航空商務長黃愛玲說，酷鳥航空台北-曼谷航線載客率穩定成長，目前平均超過八成，加上台灣與泰國對雙方開放的免簽與免簽證費措施，更看好台北-曼谷航線商機。

酷鳥航空2015年10月開航台灣，使用波音777廣體客機。1060218

(中央社)