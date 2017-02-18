青春期喝冷飲穿低腰褲 陸專家：易不孕

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中國大陸國家中醫藥管理局局長王國強日前在一場研討會上說，從中醫的角度看，部分女孩不易懷孕可能與她們在青春期喜歡喝冷飲、愛穿露肚臍的低腰褲等習慣有關。

新華社新媒體報導，大陸國家衛生和計劃生育委員會副主任、國家中醫藥管理局局長王國強14日在「中醫文化進校園校長研討會」上說，現在一些女孩子不能懷孕，從中醫的角度看，「或與她們在青春期喜歡吃冷飲、愛穿露肚臍的低腰褲等習慣有關」。

王國強說，這些不良習慣，久而久之，從中醫的角度而言，容易造成手腳冰冷、子宮宮寒，易導致婚後不容易懷孕。

大陸解放軍總醫院（301醫院）中醫院院長楊明會說，現在小孩子得膽囊炎的很多，這跟一些孩子愛睡懶覺、不吃早飯的習慣有關。

楊明會表示，如果吃了早飯，分泌的膽汁就排掉了。如果不吃早飯，時間長了，就容易得膽囊炎。

楊明會說，中醫藥文化進校園將給孩子們帶來更多簡單的健康保健知識，讓孩子們明白不吃早飯對身體的影響。

由創新人才教育研究會、中國婦幼保健協會主辦的「中醫文化進校園校長研討會」14日在中國人民大學附屬中學舉行，來自大陸各地的大中小學校長、幼兒園園長、教師和專家學者近1200人參加研討會。

在中醫文化進校園校長研討會上，專家學者認為，中醫藥文化進校園有助學生形成健康的生活習慣。1060218

(中央社)