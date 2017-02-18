趙又廷古裝挨轟「第一醜」 演出後爆紅網友致歉

趙又廷古裝劇定裝被轟「第一醜」。(圖/趙又廷微博)

趙又廷以電視劇《痞子英雄》奪下金鐘視帝，演藝之路備受外界看好，不過搶攻大陸市場卻不順遂，接下大陸電視劇《三生三世十里桃花》，定裝照才曝光就獲封「第一醜神仙」，未料該劇上映後竟讓他知名度水漲船高，也讓毒舌網友們直呼要道歉。

趙又廷當年娶高圓圓時，曾被大陸網友視為「公敵」。(圖/本報系資料照)

根據《蘋果日報》報導，趙又廷當時公佈定裝照時，與大陸花美嫩男楊洋在電影版演出的「夜華」無法相比，立刻被外界痛批玷污「夜華」這位第一美男子，甚至嘲諷他得到「史上最醜古裝美男子」封號，而且只贏過飾演《楚留香》的朱孝天，尤其頭套不知是太緊還是刻意，常讓整張臉常呈現「拉皮」緊繃感，據悉讓趙又廷相當抗拒那頂古裝長髮頭套。

未料該劇上映後，愛奇藝等6大網路平台突破130億點擊量，就連趙又廷微博都暴增150萬粉絲關注，也讓當初嗆聲的網友紛紛留言道歉，對於在大陸演藝事業由黑翻紅，他透露最想說的話就是「可以支持圓圓選擇我了嗎」，率真個性讓網友大讚。

(中時電子報)