台中旅展從LIN開始 奢華住宿券最低2.5折

位於台中七期的LIN酒店，此次台中春季國際旅展推出最低2.5折的住宿優惠券，打出買一送二豪華雙人住宿套券、買一送二三合一住宿套券，歡迎民眾一起揪團搶購。

LIN酒店指出，其中價格最殺的就是買一送二三合一住宿套券，原價52800到82500元不等，每套3張旅展價20997元，憑券可入住親子四人房、大套等，旅展現場買兩套還可精品備品旅行組。

另外，買一送二豪華雙人住宿套券，原價39600元，旅展價每套3張13197元，等於3.3折優惠，每人限購5套。

情侶檔也可選擇一泊一食或一泊二食雙人住宿勸，每張分別為4888、6888元，差別是一泊二食可享用LV百匯自助餐或奇鮮日式料理套餐。

(中時)