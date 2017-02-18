新竹豐邑喜來登爭食228連假 紅包禮遇住房
今年提前過年，飯店業消費旺季也提前落幕，新竹豐邑喜來登大飯店爭食淡季下殺折扣，除3月前底推出線上預訂「紅包禮遇住房加碼專案」，迎接228連續假期更放寬條件不限線上。
新竹豐邑喜來登大飯店表示，線上訂房禮遇「紅包禮遇住房加碼專案」每晚5,499元且包含稅及服務費，另加贈500元餐飲抵用券、兩客盛宴自助早餐兩客，餐飲抵用券適用於「大廳酒吧」、「盛宴自助餐廳」、「光吧」、「迎月庭日式料理」、「邀月亭鐵板料理」及「采悅軒中餐廳」。
新竹豐邑喜來登指出，鑑於228連續假期將屆，25日至28日「紅包禮遇住房加碼專案」放寬為不限線上預訂。
豐邑喜來登為搶淡季市場，也端出兩檔美食節，23日至3月25日「盛宴自助餐廳」的「韓國美食節」先登場，並邀請來自韓國「首爾D-Cube喜來登大飯店」主廚客座與飯店團隊交流廚藝，帶來道地的韓國傳統美食文化；「迎月庭日式料理」將自3月1日至31日推出「春暖花開、花之饗宴」。
(工商)
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