男團SHINee 3月首次北美巡迴演唱會

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南韓經紀公司SM娛樂透露，旗下男團SHINee將於3月展開首次北美巡迴演唱會。

南韓「亞洲經濟」報導，SHINee將於3月19日以多倫多的Sony Center為起點，在Orpheum Theater（21日）等北美4座城市舉行「SHINee CONCERT 'SHINee WORLD V」巡演。

這是SHINee首次在美國和加拿大舉行單獨巡演，令粉絲期待。1060218

(中央社)