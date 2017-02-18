巴西等11國組工作團隊調查貪腐建商

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巴西與另外10個國家的法務部代表，今天在巴西利亞舉行工作會議，決定組成共同團隊調查涉及巴西建設公司Odebrecht的貪腐機制。

雖然如此，現階段有關Odebrecht行政人員與巴西法院簽署的有賞告密協內容，將持續保密，暫不與其他國家高層分享。

共和國總檢察院在「國際反貪腐司法合作巴西利亞宣言」中指出，根據巴西法令規定，企業從寬處理即有賞告密協定須服從6個月的保密責任，期限從2016年12月1日簽署協定日起生效。

Odebrecht也開始與秘魯等國家協商簽署有賞告密協定，如果簽署成功，則巴西制定的保密條件將自動失效，巴西與秘魯將可自由分享情資。

巴西共和國總檢察官賈諾特（Rodrigo Janot）預定3月初向聯邦最高法院聲請對Odebrecht在巴西犯下的罪行展開調查。如此一來，有賞告密的大部分內容將公諸於世，但有關建設公司在國外犯下的罪行，將持續保密至6月1日。

賈諾特今天會見了阿根廷、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、巴拿馬、秘魯、葡萄牙、多明尼加共和國和委內瑞拉的總檢察官和稽查專員。

Odebrecht行政人員簽署有賞告密協定，且美國司法部門公布有關建設公司在至少12個國家行賄的情資後，巴西陸續接獲其他國家提出的司法合作申請，也因此，巴西邀請這些國家的法務部代表出席共同合作會議。

巴西等11個國家的檢察官在今天的會議中同意組成雙邊或多邊調查團隊，推進有關Odebrecht或其他企業在巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案中犯下的貪腐情事。

現階段，巴西可以與其他國家分享有賞告密協定簽署前取得或不衍生自告密者告白的情資，甚至轉交有關巴西石油公司貪瀆案調查的其他企業訊息，協助其他國家破解貪腐機制。

自從美國當局對外公布Odebrecht在巴西國內外行賄的消息後，建設公司在國外不斷遭遇到問題，如委內瑞拉即凍結Odebrecht在該國的資產和銀行帳號。1060218

(中央社)