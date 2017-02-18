拒金正男驗屍結果 北韓控大馬有所隱瞞

我要評比

北韓自領導人金正恩同父異母兄長金正男過世後首度回應，表示將「斷然拒絕」馬來西亞當局對金正男的驗屍結果，還懷疑大馬恐怕「有所隱瞞」，且與敵對勢力「串通」。

路透社報導，金正男本週在吉隆坡國際機場遇襲後喪生，外界認為是被人快速施以毒藥。南韓和美國官員先前表示，他是遭到北韓特工暗殺。

北韓駐馬來西亞大使姜哲（Kang Chol，譯音）要求立即將遺體交給他們。

他昨晚在吉隆坡告訴聚集太平間外的記者：「大馬方面未經過我方同意和見證強行驗屍。」美聯社也報導，他表示，「我們將斷然拒絕驗屍結果」，還說大馬此舉動是漠視基本國際法和領事法。

他也指控，大馬尚未交出遺體，強烈顯示大馬「有所隱瞞」欲拖時間，並與外部敵對勢力「串通」。他的發言沒有指出遺體的身分。

大馬外交部尚未就他的說法置評。不過全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）表示，必須遵守大馬規矩。

總警長告訴路透社：「我們馬來西亞自有規矩。在馬來西亞，人人都必須遵循我們的規範制度。」（譯者：中央社盧映孜）1060218

(中央社)