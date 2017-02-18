中梵主教任命傳初步協議 陳日君表憂慮

外傳梵蒂岡與中共可望針對主教任命問題達成協議，榮休的香港樞機主教陳日君表達憂慮，他認為中共不可能讓步，所謂對話恐淪為教廷單方面妥協。

香港樞機主教湯漢撰文表示，中梵協議已有初步成果。陳日君在「全美天主教紀錄」（National Catholic Register）17日刊出的專訪中指出，他不反對對話，只是擔憂不會有好結果，因為對話需要雙邊善意，但他看不出中共政權有任何善意。

陳日君表示，中共過去征服天主教會，就是要獲得更多掌控權，現在他們已經完全掌控愛國教會，怎麼可能再把權力交出來？中共大概只希望教廷讓中國地下教會也浮上檯面，這樣中共就可以控制整個天主教會。

陳日君說，被中共迫害多年的地下教會，看到中梵對談傳聞，現在都有很深的遭背叛感，他非常擔心，教廷官員遭到中共欺騙，因為中共很善於玩弄言詞，或許中共表面上會假裝跟教廷達成共識，骨子裡卻完全是另一回事。

至於化解主教任命爭議的方式，湯漢文章認為，只要教宗對人選有最後認可權，地方教會選舉可單純視為「主教團推薦」。陳日君也直言，問題核心是根本不存在獨立的主教團，只有中共政府控制的愛國會，是一套人馬、兩塊招牌。

另一建議是讓神父一起參與主教候選人的選舉，陳日君說，每個教區神父數量多寡很懸殊，執行起來很困難，尤其大陸根本沒有真正開放自由的選舉，都是官方操縱的。

針對教宗表達願意訪問中國，陳日君也建議三思，因為中共一定會利用機會，在教宗跟主教們的大合照裡，混入一些大陸自選自聖的非法主教，製造他們已被承認的假象，共產政權最擅長的就是操縱文宣。

陳日君說，他1989到1996年都在大陸愛國會的神學院教書，有機會近距離觀察，某次他問一位主教團副主席，他們多久開一次會議？對方苦笑回答，「你真以為我們能開會？都是政府叫我們來，給我們指令。」

陳日君表示，在大陸主教的地位就像奴隸，沒有生活在極權統治下的人很難想像，他擔憂很多在羅馬的人想法很天真，以為在大陸宗教很自由，其實很多人在坐牢。1060218

(中央社)