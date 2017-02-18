全聯會指推薦人選全軍覆沒 總統府澄清

總統府17日公布司法改革國是會議分組會議委員名單，媒體今天報導指全聯會所推薦人選「全軍覆沒」，但總統府澄清，分組會議中律師代表共10位，其中5位是全聯會票選代表。

司法改革國是會議分組會議20日將展開，總統府昨天公布101位分組會議委員名單。

媒體今天報導，律師公會全國聯合會推薦的人選李慶松、連元龍、賴彌鼎、薛西全、林重宏全軍覆沒。全聯會秘書長施秉慧說，全聯會理監事幾乎包括全國各地律師公會代表，也符合程序正當性，反而籌委會講不出遴選標準，被推薦出來的律師正當性何在？籌委會推薦人選前，甚至連諮詢全聯會意見都沒有，「非常不尊重」。

總統府上午澄清指出，分組會議中律師代表共10位，每組2位。其中5位是全聯會票選代表，每組各1位，另外5位則由籌委從各界推薦名單中，依各組議題需要來選擇，沒有「全軍覆沒」的問題。1060218

(中央社)