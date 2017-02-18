NBA》活塞急拋雷吉傑克生 魔術有興趣

面對雷吉傑克生打打停停的不穩狀態，活塞這次真的受夠了。(美聯社資料照)

看來活塞高層真的受夠主控雷吉傑克生了！根據《ESPN》記者史坦爆料，活塞正在考慮拿傑克生，去跟魔術換回奧古斯丁與傑夫格林，畢竟活塞總教練兼總裁范岡迪之前就把話嗆很明，「傑克生傷癒回來後，我們一直很掙扎。」

儘管傑克生本季場均15.2分、5.6助攻，但在他本季傷癒歸隊後，活塞只拿16勝20敗，反觀他復出前，活塞戰績11勝10敗，難怪活塞高層持續想要拋售傑克生，上個月就差點用他跟灰狼控衛盧比歐互換成功。

其實活塞才跟傑克生續約沒多久，雙方在2015年夏天達成5年8000萬美元合約，沒想到隔不到兩年時間，活塞再次對傑克生失去信心，畢竟他們鋒線陣容還算整齊，就差1名真正稱職的控衛領導大家前進。

假如這筆交易能夠成真，也算相當諷刺，因為奧古斯丁在2014-15年球季替活塞效力過，當時替補傑克生表現出色，可是活塞最後選擇留下傑克生，且把奧古斯丁交易到雷霆，活塞如今的做法，只能說是悔不當初。

(中時電子報)