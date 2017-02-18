享南國風情露天泳池 旅展入住漢來只要3688
「2017台中春季國際旅遊大展」昨天熱鬧登場，高雄漢來大飯店特別以$3,688價格主攻市場。凡於2017年12月30日之前周日和周一入住市景精緻客房-雙人只要3688元，僅有3.5折，原價10,560元。此專案可使用健身房、露天泳池、無線網路，不含早餐，現場購買2套可加贈賽車拼圖乙份，購買4套送編織帽子乙頂，購買5套則送拼圖和帽子。
只要3,688元就可以入住南台灣最頂級的飯店，可享受南國風情的露天泳池，以及國際規模的三溫暖，並可使用在健身房。3,688適用雙人住宿，若再加價1800則升等三人精緻家庭房，加價3600元則升等四豪華家庭房，住宿券在2017年12月30日之前周日周一均可適用。
(中時)
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