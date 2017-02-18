台中旅展 台中福華住宿3.6折

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台中福華飯店為台灣最大連鎖飯店集團福華的台中分館，鄰近一高中港交流道、74快速道路，交通便利，此次在台中春季國際旅展推出住宿3.6折、3199元的住房優惠。

台中福華大飯店座落於台中市交通樞紐中心，高速公路中港交流道旁，無論商務、休閒皆佔盡地利之便。距高鐵與市區各商業購物點及景區均咫尺之遙。裡面共有155間精緻客房，分層規畫客房區，可同時滿足商務與旅遊需求。

館內提供多元化餐飲服務，包含道地江浙、粵式料理、西式自助百匯、精緻點心酒吧；皆能滿足不同賓客的味蕾。此次台中旅展，特推出3.6折住房優惠。

(中時)