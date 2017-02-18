趁勝追擊拚買氣 旅展第二日續現人潮

九點半一開門，許多排隊民眾魚貫入內，鎖定攤位搶好康。（陳淑娥攝）

春季國際旅展搶搶滾，還未開門即出現排隊人潮。（陳淑娥攝）

2017台中春季國際旅遊大展開幕第2天，一早就有民眾扶老攜幼等著進場參觀。（陳界良攝）

福容大飯店廚藝總監阿基師熱情站台，吸引粉絲爭相合影。（陳淑娥攝）

阿基師力邀大家來看展、拿好康。(陳界良攝)

民眾爭相與阿基師合影留念，展現高人氣。（陳界良攝）

春季旅展抽獎活動人氣旺，民眾拿出手機掃條碼加入抽獎行列。（陳淑娥攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」搶搶滾！18日緊鑼密鼓進入熱賣第2天，全台220家業者繼首日優惠商品掀起高潮後，今天眾多業者持續加碼大放送，一早許多搶好康民眾已在門口排隊，9點半一開門魚貫入內，福容大飯店廚藝總監阿基師熱情站台，吸引許多粉絲爭相合影。

開幕首日買氣驚人，第2日趁勝追擊！為拴緊消費者荷包，各業者無不使出渾身解數，精彩活動一籮筐炒熱買氣，下午1點半將有1111溫泉大使遊行，穿黑色增高鞋與黑色牛仔短褲、白色上衣的大使巡場，勢必掀起一陣陣驚呼聲，還有溪頭妖怪村表演、有獎徵答、完美旅遊第一站及大會抽獎等精彩活動。

北屯區林先生及2位好友一早就在門口等開門，他說趁著今天不用上班，趕緊過來搶好康，這次鎖定國外旅遊，想挑幾家旅行社瞧瞧東南亞行程，也會順便看看國內旅遊為台灣拚一下經濟，逛旅展不用門票還可挑到破盤價，直呼超划算！

春季旅展抽獎活動人氣旺，吳小姐在門口看到好康訊息，立馬拿出手機掃條碼加入抽獎行列，她開心的說，今天特地帶著媽媽及推著小孩子一起來逛旅展，想參考國內旅遊行程，物色一些適合親子同樂的優惠產品。

(中時)