趁勝追擊拚買氣 旅展第二日續現人潮
「2017台中春季國際旅遊大展」搶搶滾！18日緊鑼密鼓進入熱賣第2天，全台220家業者繼首日優惠商品掀起高潮後，今天眾多業者持續加碼大放送，一早許多搶好康民眾已在門口排隊，9點半一開門魚貫入內，福容大飯店廚藝總監阿基師熱情站台，吸引許多粉絲爭相合影。
開幕首日買氣驚人，第2日趁勝追擊！為拴緊消費者荷包，各業者無不使出渾身解數，精彩活動一籮筐炒熱買氣，下午1點半將有1111溫泉大使遊行，穿黑色增高鞋與黑色牛仔短褲、白色上衣的大使巡場，勢必掀起一陣陣驚呼聲，還有溪頭妖怪村表演、有獎徵答、完美旅遊第一站及大會抽獎等精彩活動。
北屯區林先生及2位好友一早就在門口等開門，他說趁著今天不用上班，趕緊過來搶好康，這次鎖定國外旅遊，想挑幾家旅行社瞧瞧東南亞行程，也會順便看看國內旅遊為台灣拚一下經濟，逛旅展不用門票還可挑到破盤價，直呼超划算！
春季旅展抽獎活動人氣旺，吳小姐在門口看到好康訊息，立馬拿出手機掃條碼加入抽獎行列，她開心的說，今天特地帶著媽媽及推著小孩子一起來逛旅展，想參考國內旅遊行程，物色一些適合親子同樂的優惠產品。
(中時)
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