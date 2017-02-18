國際旅展 金典酒店拼優惠住房3折起
2017台中春季國際旅遊大展在2月17日到2月20日於朝馬國際會展中心熱鬧登場，台中金典酒店住宿方面則提供下殺3.4折的特別優惠，其中以不含餐精緻客房住宿券更是下殺到三千有找的價格，不少民眾搶購，直呼用這種價格住五星飯店，真是太超值了。
台中金典酒店座落在台中最熱鬧的草悟道商圈，緊臨科博館，此次旅展推出精緻客房超值住宿方案，提供下殺3.4折的特別優惠，原價8800元的精緻客房，旅展期間提供不含早餐的優惠價，只要2999元，若想入住原價14520元的豪華家庭房，旅展優惠價則是下殺3.8折的5199元，不但可入住四人，還加贈四客(木百)麗廳自助早餐。
另金典也針對此次旅展推出超值餐券，一套兩張1998元的優惠價，同時，每張最高可享用價值1716元的精選套餐，相當下殺5.8折，聯合餐券能通行享用(木百)麗廳的自助百匯、下午茶、金園中餐廳、金典鐵板燒及Lauras Steak House。
而為刺激買氣，在春季旅展期間，現場將推出「買五送二」的特惠活動，即購買五套(10張)聯合餐券立即加贈2張(木百)麗廳餐券，平均每張只要833元，可以說是優惠再優惠！
(中時)
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