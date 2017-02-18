「2017台中春季國際旅遊大展」周末人旺瘋搶

2017台中國際旅遊大展正在中時國際會展中心舉行，金門縣也來設攤，造型獨特的攤位相當吸睛。（圖文：陳界良）

新春第一檔「2017台中春季國際旅遊大展」，18日進入周未瘋搶時刻，相準即將來臨的228連續假期商機，現場各大飯店紛紛推出下殺近3折起的住宿券，主辦單位也邀請遊台中都會必住頂級五星飯店進駐，祭出優惠住宿券，力邀大家招親朋好友來台中住一晚，品味台中宜居城市獨特魅力。

將於2月17至20日早上9:30至17:30在台中市「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)盛大舉行，全程開放民眾免費入場，此次共有220家攤位、展出700攤的規模，主辦單位也針對周未湧入的大批人潮提供消費好禮，以及滿額抽的好康，整個展出有多達2000個抽獎贈品，讓消費者免費看展搶好康，還可消費滿額抽大獎。

2017台中春季國際旅遊大展分成7大區域，分別為國際旅遊區、寶島休閒旅遊區、台中市旅遊產業區、伴手禮特區、飯店渡假村區、戶外用品區、觀光推廣區等。

此次旅展，全台各知名飯店即乎全員到齊，其中台中市頂級五星飯店更是多達八家，其中永豐棧酒店去年底展開試營運的永豐棧後壁湖度假園區也是首度在旅展開賣，另台中亞緻大飯店除進駐設櫃，其姐妹飯店台南大億麗緻更是熱情參與推出超值的優惠餐券和住宿券，台中福華飯店住宿券下殺3.9折，連鎖姐妹飯店最熱門的墾丁福華更在現場推出平百3900元的住宿券。其他如，林酒店、金典、清新溫泉度假飯店也都參與此次旅展推出超值的住宿方案。

另外，知名免稅商店「昇恆昌」則在旅展推廣位於金門的金湖大飯店，金湖大飯店面對小太湖並遙望太武山，提供入住旅客單車免費出借服務。

為讓活動高潮不斷，主辦單位加碼提供豐富抽獎禮品，每天都會送出大獎，獎品從旅遊套裝行程、五星級飯店住宿券、自助餐券、自行車到電視機、洗衣機、空氣清淨機等家電，讓民眾在金雞旅展有吃、有拿，還可把大獎抱回家！

(中時)