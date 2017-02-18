歐弟加入《極挑》重現羅密歐？小豬打臉：不加人

小豬在網上PO出現在《極限挑戰》的成員。（圖／取自微博）

歐漢聲近來傳聞要加入《極限挑戰》，但遭小豬否認。（圖／本報系資料照片）

羅志祥（小豬）近幾年在大陸發展的相當不錯，甚至交了個大陸網紅女友周揚青，在真人秀節目《極限挑戰》上也很受粉絲支持。但近來傳出「歐弟」歐漢聲有可能加入，讓不少粉絲驚呼「羅密歐重現？」可小豬自己發文打槍，直言「不加人！」

羅志祥在《極限挑戰》中的表現超級爆笑，甚至因為男扮女裝讓「朱碧石」的角色爆紅！不過近來卻傳出歐漢聲有可能會加入，讓過去喜愛「羅密歐」組合的粉絲相當興奮。

但羅志祥事後就在微博曬出目前《極限挑戰》成員的合照，更直接打臉的說「路的各種傳言，現在我來發言。極限挑戰第三季，極限男人幫原班人馬，不加人！」強調會是原班人馬，沒有新人選會加入。

(中時電子報)