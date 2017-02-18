重啟六方會談阻北韓核武 陸仍抱希望

我要評比

中國大陸外長王毅今天指出，大陸仍未放棄啟動新一輪外交談判的希望，以阻止北韓違反聯合國決議、進一步發展核武項目。

路透社報導，北韓本週宣稱成功試射一枚新型的中長程彈道飛彈。北韓國營的中央通信社（KCNA）聲稱，領導人金正恩指導這次能攜帶核彈頭的武器試射。

王毅於出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時說：「六方會談仍有機會重啟」；他並提到與美、俄、南韓、日本討論，「我們應努力讓各方重回談判桌；我們希望有關各方，避免採取可能導致緊張局勢升高的進一步行動」。

北韓於2005年的六方會談達成協議，同意暫時中止核子項目，以換取外交上的報償及能源援助。

但六方會談2008年最後一輪談判，卻隨北韓拒絕聯合國檢查以確認其承諾、引發一連串加諸平壤的新制裁與國際譴責後，北韓宣布協議無效，整個協商機制也瓦解。北韓後來又進行5次核試，包括去年進行的2次。1060218

(中央社)