暗殺金正男 涉案女以為是整人實境秀

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印尼女子涉嫌暗殺北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞落網被捕，印尼官員表示，這名女子被騙，誤以為自己是參加整人搞笑實境秀。

印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah）等4人13日涉嫌以冷戰時期手法在馬來西亞機場暗殺金正男。南韓稱這起暗殺案是北韓找來的女特務下的毒手。

法新社報導，但印尼警察總長狄托（Tito Karnavian）17日說，25歲的席蒂艾沙被騙誤以為自己只是參加類似「歡樂夏夏叫」（Just For Laughs）的隱藏攝影機整人搞笑實境節目。

印尼當地媒體引述狄托報導：「也許她只是被利用，並不知道這是樁暗殺行動。」

狄托說，艾沙曾被說服參加類似的整人節目，偕同另1名女子，向某人的眼睛噴灑東西，大約3到4次，以換取金錢。他說，最後一次卻捲入以「有毒物質」攻擊金正男事件。

印尼副總統尤素夫‧卡拉（Jusuf Kalla）表示，席蒂艾沙被騙以為自己是參加節目，1個他形容為利用針孔攝影機或遠處攝影機拍攝的實境節目。

尤素夫‧卡拉說：「如果她真的是特務，我相信她不會被找到。」1060218

(中央社)