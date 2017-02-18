暗殺金正男 涉案女以為是整人實境秀
印尼女子涉嫌暗殺北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞落網被捕，印尼官員表示，這名女子被騙，誤以為自己是參加整人搞笑實境秀。
印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah）等4人13日涉嫌以冷戰時期手法在馬來西亞機場暗殺金正男。南韓稱這起暗殺案是北韓找來的女特務下的毒手。
法新社報導，但印尼警察總長狄托（Tito Karnavian）17日說，25歲的席蒂艾沙被騙誤以為自己只是參加類似「歡樂夏夏叫」（Just For Laughs）的隱藏攝影機整人搞笑實境節目。
印尼當地媒體引述狄托報導：「也許她只是被利用，並不知道這是樁暗殺行動。」
狄托說，艾沙曾被說服參加類似的整人節目，偕同另1名女子，向某人的眼睛噴灑東西，大約3到4次，以換取金錢。他說，最後一次卻捲入以「有毒物質」攻擊金正男事件。
印尼副總統尤素夫‧卡拉（Jusuf Kalla）表示，席蒂艾沙被騙以為自己是參加節目，1個他形容為利用針孔攝影機或遠處攝影機拍攝的實境節目。
尤素夫‧卡拉說：「如果她真的是特務，我相信她不會被找到。」1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。