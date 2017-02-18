墾丁福華旅展優惠下殺 今上午起搶

墾丁福華渡假飯店旅展期間也推出多重好康住宿優惠。（張妍溱攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」眾家業者為搶商機，無不蓄勢待發，搶攻春假、端午連假、暑假的出遊商機，墾丁福華渡假飯店也推出多重好康住宿優惠，豪華雙房旅展只賣3999元，二天一夜套裝更下殺近5折。

原價9680元的「豪華雙床房」，旅展平日價打出4折優惠，每房3900元即可輕鬆入住，三天兩夜套裝也下殺3.7折。優惠不只如此，凡於指定期間使用3900元住宿券入住，加碼優惠三選一。

望山面海的墾丁福華渡假飯店，有著地中海式的建築外觀，405間精緻的渡假客房，將瑰麗的自然風光攬於一室，白晝，欣賞千變雲彩，夜裡，仰望滿天星空，美景良辰，頂級款待，就在這裡。

(中時)