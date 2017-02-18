詐傷退經典賽？大谷翔平春訓狂夯13轟

大谷翔平今首度在春訓進行室外打擊練習，41球就轟出13發全壘打展現長打能力。(美聯社資料照)

日本火腿「雙刀流」大谷翔平，雖然因右腳踝受傷退出經典賽，但今天春訓首度的室外打擊練習，一樣展現長打能力，共用7球轟出球場外，恢復程度相當良好。

大谷翔平今首度在春訓進行室外打擊，41球中，就有13發全壘打，還有7支直接越過球場外，被日媒推定有160公尺的超遠距離，雖然腳傷還未痊癒，就展現驚人打擊能力。

今年因右腳踝受傷，讓大谷翔平不得不退出經典賽，球團也為他改了春訓訓練菜單，不過以目前的恢復狀況，令球團相當安心。

(中時電子報)