台中旅展 日光溫泉會館指定日期入住優惠

位於台中市郊的日光溫泉會館，是台中市鬧中取靜的休憩場所，此次在台中旅展中出推出超值泡湯券和餐券外，也搭配會館推出的指定日住房優惠，在指定日住房每房只要3900元，每日限量3間。

日光溫泉會館指出，3月指定日為17、21、27、28日，只要預訂住宿主題房或蜜月房，原價5000元，優惠價均3900元，還可免費升等SPA生活館豪華套房（定價8000元）；同時還可享用花見西餐廳自助早餐及大眾湯吃的各項設施。

(中時)