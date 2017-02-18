小英接文化總會會長 網諷：當中國小姐也不意外
一波三折的中華文化總會新任會長選舉終於定案，總統蔡英文將在3月1日接任會長，外界卻質疑蔡英文想加重本土化，邁向文化台獨。網友們也抓出蔡英文之前頻寫錯字，卻能當上文化會長，諷刺「哪天蔡總統當選『中國小姐』也不會意外」。
去年底中華文化總會風波不斷，先是爆出大批綠營人馬欲加入會員，之後前任會長劉兆玄遭批戀棧職務，被擠兌自行請辭會長一職，令各界擔心本屆會長無法產生，現在終於定案由蔡總統接任會長，並擬由核心幕僚林錦昌任秘書長，推動文化議題。
蔡英文學歷十分漂亮，中山女高、台大法律、美國康乃爾大學法學院法學碩士、英國倫敦政治經濟學院（LSE）法學博士，一路名校畢業。然而，之前蔡英文頻在公開場合寫錯字，例如拼錯泰國的英文，寫錯「臺灣」的臺等，接見美國商務部助理部長馬庫斯·賈朵德時，向對方自嘲自己說中文有困難。對於她接任文化總會會長，網友也大肆嘲諷。
一臉書粉絲頁諷刺蔡英文「哪天蔡總統當選『中國小姐』也不會意外」。網友紛紛留言「既要去中華文化又要擔任這職位，實在讓人匪夷所思」、「只有一個小小的願望就是不要再寫錯字」、「在台灣能找出字比中華文化總會會長字醜的還真沒幾個了。」
「 一個這麼不認同中華文化的人擔任中華文化總會會長真是可笑！」、「 一個這麼不認同中華文化的人擔任中華文化總會會長真是可笑！」、「擺明就是要來終結中華文化的咩！」、「這應該是愚人節的笑話吧」、「這個故事告訴大家不要歧視智障」、「人家現代王羲之你敢嘴」、「頭銜快要比金正恩還要長了」、「文盲總會?」
(中時電子報)
文章來源：你這麼好騙，你家裡人知道嗎？
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