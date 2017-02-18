加拿大旅遊記者 撰文大推台北

加拿大資深旅遊作家克瑞姆斯基為美國商旅雜誌「環旅世界」（GlobalTraveler）2月號撰文，大推台北，並且盛讚「噶瑪蘭」威士忌酒和「亞洲矽谷計畫」。

這篇圖文並茂的專文，以「台北：無限可能的城市（Taipei: City of Possibility）」為標題，稱台北是亞洲門戶。內文並專訪台北市政府產業發展局長林崇傑，介紹在台北從事商務旅行的便利和優勢。

克瑞姆斯基（Ilona Kauremszky）在文中指出，台北存在著一股雄心勃勃的創新風潮，從威士忌釀造乃至資訊業，許多人都受到激勵，勇於創新。

去年台灣的新政府推出一項堪與美國矽谷媲美的高科技發展計畫「亞洲．矽谷」，這項計畫預計2023年在台北鄰近的桃園市完成，今年將撥出3億5790萬美元經費，協助創立物聯網公司並鼓勵研發。

與此同時，台灣威士忌酒廠噶瑪蘭贏得了全球第一的口碑。2015年噶瑪蘭酒款「經典獨奏VINHO葡萄酒桶威士忌原酒」，在「世界威士忌競賽」中，獲選為「世界最佳單一麥芽威士忌」。

文中並引用全球最大旅外人士網站InterNations最新報告，說明台灣為全球最適宜居住地方，優良的醫療品質、低廉的消費及充沛的人力資源，極具競爭力。由經濟學人資訊社所作的「全球適居地調查」中，台北市連續3年在教育服務項目上得到滿分。

在克瑞姆斯基的訪問中，林崇傑表示，台北是許多企業進入亞太市場的跳板，旅客可從台北松山機場飛往東京、首爾、上海及14個中國大陸主要城市。台北的設施服務及旅館數量，也非常適合舉辦會展；目前台北國際知名的會展包括全世界規模第二大的電腦展COMPUTEX、以及亞洲最大的自行車展「台北國際自行車展」。

「最好的大學、研發資源及頂尖企業都集中在台北市。」林崇傑說，台北市是國內外物流中心、營運總部及研發中心的首選；台北已成為人力資源發展中心，吸引來自海外的高科技優秀人才。1060218

(中央社)