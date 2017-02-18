中市衛生模範夜市計畫 旱溪夜市獲表揚

為提升夜市食品攤商衛生水準，台中市政府推動「衛生模範夜市」輔導計畫，東區旱溪夜市報名參加，近400名攤商參加衛生講習並配合抽檢，獲得模範夜市殊榮。

台中市衛生局17日舉辦「旱溪衛生模範夜市成果發表會」，由旱溪夜市管委會和攤商分享輔導的過程與感想，台中市副市長林依瑩頒獎表揚各攤商的努力，期盼大家共同為台中的食安把關。

夜市鮮魚湯李老闆表示，他擺夜市9年了，以前最怕遇到衛生局來稽查，每次一聽到衛生局要來督導，所有的攤商都「挫咧等」，因為不知道又要被記那些缺失。

他指出，現在的衛生局除到夜市現場辦理衛生講習，讓所有攤商了解食品規範與環境衛生的重要，還要求所有的餐飲從業人員全面參加體檢，以了解自己的身體狀況是否合乎標準，更輔導餐飲人員正確飲食規範，避免食物中毒與交叉汙染。

台中市衛生局表示，「逛夜市，吃美食」的衛生安全需要政府與業者共同合作把關，除例行夜市稽查外，去年11月執行「衛生模範夜市」輔導專案。旱溪夜市第一個主動報名參加。

輔導過程，市府因應夜市攤商作息及營業需求，除辦理「餐飲衛生講習會」，並協調醫院健檢中心現場進行攤商食品從業人員健康檢查，更多次派員實地依「食品良好作業規範準則」進行輔導。

要求食品業者登錄、穿戴整潔工作衣帽和口罩、保持作業檯面清潔、餐飲生熟食分開處理、餐具與食材離地放置避免汙染、保留進貨收據並做好調味料醬罐標示等。

夜市油煙問題，衛生局也宣導攤商空氣汙染防範概念，在攤位裝設油煙防制設備；夜市常發生的收錢後碰食物的問題，衛生局更以「零錢食物不同手，病菌無從入我口」輔導業者落實收錢找零的衛生觀念。1060218

(中央社)