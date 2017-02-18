禽流感 柯文哲：公衛體系要迅速限制
台北市長柯文哲今天說，禽流感引發肉品供應問題，已交代產發局注意市場價格，也呼籲民眾不要接觸戶外野禽，新興疾病一定會出現，「能做的就是公衛體系要迅速限制住疫情」。
柯文哲上午化身成一日社區醫師，並前往探望受台北市聯合醫院團隊照顧的多名案家，包含獨居、弱勢等長輩，也造訪北市第一個廟宇登記老人共餐據點。
柯文哲先至松山路620號探視102歲獨居人瑞後，會後受訪，媒體提問，全國家禽禁運禁宰7天昨日上路，可能引發肉品供應問題，北市如何因應。
柯文哲說，產業發展局上午有報告，目前北市冷凍庫存肉品的量還足夠，但還是要協調豬、牛肉代替使用，且會注意市場價格，不會讓業者趁機哄抬價格，「市場處有在看著價格，就不會發生問題」。
對於如何防範禽流感疫情有何建議，柯文哲表示，新興疾病一定會出現，因為現今航空旅遊業發達，「像非洲到台灣不用24小時」，不要幻想不會出現新流感，「一定會遇到，若疫情出現的時候，唯一能做的事，就是公衛體系迅速限制住」。
柯文哲也建議民眾不要餵食公園內的鳥類，更不要接觸外面野禽。媒體詢問，是否認為中央防疫不夠迅速，柯文哲笑說，「你是哪一台的」。1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。