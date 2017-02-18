禽流感 柯文哲：公衛體系要迅速限制

台北市長柯文哲今天說，禽流感引發肉品供應問題，已交代產發局注意市場價格，也呼籲民眾不要接觸戶外野禽，新興疾病一定會出現，「能做的就是公衛體系要迅速限制住疫情」。

柯文哲上午化身成一日社區醫師，並前往探望受台北市聯合醫院團隊照顧的多名案家，包含獨居、弱勢等長輩，也造訪北市第一個廟宇登記老人共餐據點。

柯文哲先至松山路620號探視102歲獨居人瑞後，會後受訪，媒體提問，全國家禽禁運禁宰7天昨日上路，可能引發肉品供應問題，北市如何因應。

柯文哲說，產業發展局上午有報告，目前北市冷凍庫存肉品的量還足夠，但還是要協調豬、牛肉代替使用，且會注意市場價格，不會讓業者趁機哄抬價格，「市場處有在看著價格，就不會發生問題」。

對於如何防範禽流感疫情有何建議，柯文哲表示，新興疾病一定會出現，因為現今航空旅遊業發達，「像非洲到台灣不用24小時」，不要幻想不會出現新流感，「一定會遇到，若疫情出現的時候，唯一能做的事，就是公衛體系迅速限制住」。

柯文哲也建議民眾不要餵食公園內的鳥類，更不要接觸外面野禽。媒體詢問，是否認為中央防疫不夠迅速，柯文哲笑說，「你是哪一台的」。1060218

(中央社)