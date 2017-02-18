台南大億麗緻酒店 旅展住宿券37折起

台南大億麗緻酒店參加此次旅展，特別打出37折的住宿優惠，另，想要一泊二食，還可在旅展購買65折起的餐券，歡迎民眾住大億麗緻遊台南古都。旅展現場滿5萬元還贈價值10450元的「雅緻雙人房平日券1張」。

台南大億麗緻此次參加台中春季旅遊大展主打優質住宿含豐盛自助式早餐，37折「平日雅緻雙人房」原價10450元特價3899元，贈200元餐飲抵用券、4折「平日豪華家庭房」價值15400元特價6099元，贈400元餐飲抵用券；「平日一泊二食住宿券」，含共同市場自助式晚餐，每張最優4折4888元起！

另針對想到台南住宿品味星級紏理的客人，旅展現場也販售多元豐富的餐券，尚軒中餐廳「片皮鴨三吃券」82折原價2200元特價1800元及82折「平日港點套券」2684元特價2200元；共同市場歐亞自助餐廳推出64折「平假日早餐券」10張原價6050元特價3880元、83折「平日午餐券」6張4488元特價3738元、81折「假日午晚餐券」6張原價5808元特價4680元及83折「假日下午餐」12張7920元特價6600元；風尚庭園咖啡廳81折「平假日英式下午茶券」6張原價2580元特價2100元；亞洲食錦鐵板燒餐廳推出81折平日「四季珍饌套餐餐券」6張原價11088元特價8940元；竹川日本料理餐廳推出85折「平日商業午餐套餐券」6張原價3300元特價2820元及83折「元氣滿億平假日午間套餐券」6張4488元特價3738元。

單筆消費滿額禮滿2萬贈「風尚咖啡廳英式下午茶券」2張(價值836元)，滿3萬贈「共同市場歐亞自助餐券」2張(價值1936元)，滿5萬贈「雅緻雙人房平日券1張」(價值10450元)，更多詳情請上飯店官網www.tayihlandis.com.tw、來電訂購：(06)216-0077訂房組。

(中時)