台中春季旅展 台中亞緻大飯店住宿下殺3.2折

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台中亞緻大飯店旅展推出一系列優惠餐飲及住房專案。(馮惠宜攝)

在台中春季旅展中台中亞緻大飯店特別推出一系列優惠餐飲及住房專案，平日搶購標準客房3.2折只要3599元，還含豐盛自助式早餐兩客。

台中亞緻飯店是台中市區最高的五星飯店，46層樓高的亞緻飯店，位於草悟道中心，可鳥瞰台中草悟道美景，更是國外自由行、商務客入住台中第一首選。

此次旅展，亞緻推出平日搶購標準客房32折的優惠，等於入住一晚只要3599元，還含豐盛自助式早餐兩客唯週六或國定假日前夕入住須加價1300。另特殊節日及展覽須另加價。

這次旅展，亞緻針對餐飲部分，特別推出獨家VIP餐券優惠專案：揪團買5張加贈1張，可享最低75折優惠、周末下午茶餐券套組一次買10張加贈4張，可享6折優惠！

(中時)