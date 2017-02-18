NBA》宣告不再參加三分球大賽 柯瑞：我不怕輸

柯瑞宣告自己不再參加三分球大賽了。(美聯社資料照)

擁有一大堆三分球生涯紀錄的勇士明星後衛柯瑞，18日宣告再也不會參加全明星周末的三分球大賽，是否去年輸給隊友克雷湯普生的陰影難消？柯瑞強調，「我從來不會害怕挑戰或失利，但是我參加三分球大賽的時代結束了。」

「我記得自己參加過6次三分球大賽了，也一直告訴自己，要參加到奪冠為止，兩年前我贏了，去年我企圖衛冕，卻被湯普生擊敗了，」柯瑞說，「所以我把火炬交給湯普生，希望他為勇士贏下今年三分球大賽冠軍，我會支持他。」

至於湯普生聽到柯瑞不參加今年三分球大賽的反應呢？他說：「我鬆了一大口氣！」他的勇士隊友卓雷蒙格林則毫不考慮回應，湯普生一定會拿下今年三分球大賽冠軍，就怕他的烏鴉嘴功力再現。

(中時電子報)