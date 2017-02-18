二二八紀念碑將遷移 嘉市追思活動改地點

位於嘉義市八掌溪畔的二二八紀念碑，將遷移至嘉義市二二八紀念公園內；今年紀念追思活動，也將首度改在嘉義市二二八紀念公園舉行。

嘉義市政府表示，二二八事件發生距今70週年，市府及嘉義市二二八紀念基金會將於25日舉辦追思會、紀念音樂會等活動，並首度改在二二八紀念公園進行紀念追思活動。

市府指出，嘉義市過去二二八紀念追思活動，都在彌陀路底、八掌溪畔的二二八紀念碑前舉行，但因紀念碑腹地狹小，去年彌陀路拓寬後，市府決定將紀念碑遷移至二二八紀念公園內。

不過，紀念碑遷移工程，經市府發包3次都乏人問津，最近第4次開標才以新台幣328萬元決標，預計3月開工遷移，市府並特地為紀念碑投保運輸保險，以確保遷移過程平順。

嘉義市二二八紀念碑是全台首座，也是唯一在1990年前興建完成的二二八紀念碑，設計者是嘉義畫家詹三原，他因設計紀念碑而被當時的國民黨政府逮捕入獄，成為白色恐怖的最後受難者。

今年嘉義市二二八紀念追思活動，將與二二八國家紀念館合作，舉辦「沉冤．真相．責任」特展，由國家紀念館提供史料，展出至今仍未尋獲屍首的受難者照片與影像紀錄等珍貴史料。1060218

(中央社)