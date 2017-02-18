聰明補鈣有訣竅 搭配這些食物最NG

想補鈣不是猛喝牛奶、吃鈣片就有用，食藥署指出，食物中的草酸會影響鈣、鎂、鉀等礦物質吸收，恐讓補鈣效果大打折扣，像是茶、啤酒、巧克力、草莓、腰果等，都不適合一起吃。

食藥署「闢謠專區」指出，日前有坊間傳聞，認為喝青菜豆腐湯恐導致腎結石？這是錯誤謠言，食藥署表示，青菜富含草酸、豆腐富含鈣質，兩者結合後確實會在腸道中形成不溶解、不被吸收的草酸鈣，但是結石在腸道形成後，多半會由糞便排出，不會滯留在體內導致腎結石。

食藥署表示，腎結石主要有鈣結石（草酸鈣或磷酸鈣）、尿酸結石、感染性結石及膀胱酸結石等，主因包括家族病因、水分攝取少、高鈉飲食、高普林飲食或是用藥狀況，像是長期補充鈣片或維生素C等。

食藥署指出，建議多喝水，攝取足夠的鈣質，減少高鈉、高普林、高蛋白的攝取量，如有身體不適應就醫，就能降低腎結石風險。

至於草酸究竟是什麼？食藥署表示，草酸會影響鈣、鎂、鉀等礦物質吸收，民眾若想補充鈣質，就應避免和含草酸的食物一起食用，包括茶、啤酒、草莓、葡萄、巧克力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、杏仁、腰果等，才能使吃進去的鈣充分利用，不致使鈣質缺乏。

對於想補鈣的民眾，國健署建議，每天喝兩杯低脂乳品（每杯240毫升），不僅能提供蛋白質、維生素A等營養素，還能提供青少年及成人一日1/4的鈣質量，另像是起司、黑芝麻、小魚干、蝦米、傳統豆腐、豆干、紫菜及深綠色蔬菜等，也都富含豐富鈣質，可以多吃。1060218

(中央社)