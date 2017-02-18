龍君兒大女兒被爆借錢不還 安古否認炫富欠債

龍君兒(左)大女兒安古(右)被朋友群爆料經常借錢，但生活富裕充足卻不還債。(取材自龍君兒、安古臉書)

龍君兒為70年代知名武打女星，共有過4段婚姻。(中時資料照片)

走紅於70年代的武打女神龍君兒，曾演出《龍虎豹》、《刀魂》等大片，而今年66歲的她已淡出螢光幕長達29年，如今，卻因長女安古在上海惹下的債務糾紛，又被熱議，安古被朋友群爆料，指她過去經常借錢，即使生活富裕卻不償還債務，甚至被討債時還說「不是說要送我的嗎」，讓多年來的好友們難以接受。

據《蘋果日報》報導，龍君兒大女兒安古，先前跟丈夫在定居上海生活，無固定工作，A小姐爆料，自己跟安古的孩子念同一間學校，因而相識，2年多前安古要整鼻子，在群組裡表示自己到了診所才發現信用卡無法分期，於是A便先借錢給她，之後讓她分期還錢，不用利息，沒想到安古一直沒還錢，而A的朋友是安古的同事，這才發現她在林瑞陽的公司上班，月入2萬人民幣(約9萬台幣)卻不還錢，沒想到安古竟說：「當初不是說要送我的嗎」，兩人因此鬧僵後才分批清還。

B小姐則說，安古當年曾說老公公司款項還沒入帳，因而跟她借5千元人民幣(2.2萬元台幣)周轉，至今沒還錢，B更表示安古夫妻在青浦區租獨棟別墅，出門在外花用闊綽，沒有因收入不穩定而節省的態勢，另朋友C則說，常幫安古的孩子墊學雜費，或支付大家合買紅酒的錢，雖每筆不多錢但高達十多次，本以為是安古經濟狀況不好，卻發現他們夫妻倆一下坐郵輪一下出國，卻沒還錢，覺得很不受尊重。

對此，安古昨晚以微信回應，認了確實有借貸5千元人民幣(約2.2萬元台幣)和3萬5千元人民幣(約16萬元台幣)這2筆借款，但已還清，表示：「是誰說的，請他拿出證據來」，稍早也在臉書貼文，再度澄清：「這整件事情 只有在我當初經濟拮据時與朋友週轉的部份是事實，絕對不是如報導所說的炫富、欠債不還」，同時表示這是個人的事情，不希望打擾到家人跟母親。

(中時電子報)